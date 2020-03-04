Верховна Рада підтримала кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду Прем’єр-міністра України.

“За” проголосували 291 депутат, повідомляє УНН.

“Шановні народні депутати, за пропозицією фракції „Слуга народу“, яка у ВР має право коаліції депутатських фракцій, я вношу на розгляд подання про призначення Прем’єр-міністом Дениса Шмигаля”, — сказав Президент України Володимир Зеленський перед голосуванням.

Після цього слово взяв сам Шмигаль. Серед пріоритетів він назвав економічний і промисловий розвиток, завершення війни на Донбасі, повернення Криму.

Вісля свого призначення Денис Шмигаль представив склад нового уряду.

“У запропонованому складі уряду є поєднання молодості і досвіду, поєднання амбіцій, професіоналізму, енергії для втілення змін, необхідних для цього на сьогодні. Уряд що не буде ховатись у Facebook, а буде виходити до людей і вирішувати їх проблеми”, — сказав Шмигаль.

З його слів, пріоритет нового уряду — це добробут громадян.

Так, зі слів Шмигаля, віцепрем’єр міністром, міністром цифрової трансформації залишається Михайло Федоров.

Віце-прем’єр міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України — Олексій Резніков.

Вадим Пристайко стане віце-прем’єр міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Міністр розвитку громад і територій України — Олексій Чернишов.

Арсен Аваков залишається мінстром внутрішніх справ.

Міністром фінансів України став Ігор Уманський.

Владислав Криклій залишився на посаді міністра інфаструктури України.

Міністром охорони здоров’я став Ілля Ємець.

Вадим Гутцайт став міністром молоді та спорту України, Сергій Бессараб — міністром у справах ветеранів України

Денис Малюська залишає за собою посаду міністра юстиції України.

Олег Немчінов став міністр Кабінету мінітстру України.

Міністром соціальної політики України стала Марина Лазебна.

Хто такий Денис Шмигаль

Денис Шмигаль народився 1975 року у Львові.

У 1997 році закінчив Державний університет “Львівська Політехніка” за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері (машинобудування), інженер-економіст. Кандидат економічних наук (2003 р.).

Крім того стажувався та навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини. Здобував знання також у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії.

З 1995 по 2009 роки працював на керівних посадах на підприємствах Львова.

У 2009 році перейшов на державну службу до Львівської обласної державної адміністрації.

У 2014 році став заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області.

2015-2017 рр. — радник‚ віце-президент‚ генеральний директор‚ член Наглядової ради ТзОВ ТВК “Львівхолод”.

Після цього перейшов до компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Так з 2017 до 2019 року працював на різних керівних посадах: заступник генерального директора з соціальних питань ПАТ “ДТЕК Західенерго”, директор ДТЕК Бурштинська ТЕС‚ в. о заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ “ДТЕК Західенерго”; Бурштин Івано-Франківської області.

Розглядався серед можливих претендентів на посаду голови Львівської ОДА, але врешті очолив Івано-Франківську (серпень 2019 року — по лютий 2020 року).

4 лютого 2020 року призначений на посаду Віце-прем’єр-міністра України — Міністра розвитку громад та територій України.

Цікаво, що у 2014 році Денис Шмигаль балотувався до Верховної Ради, як самовисуванець по 121 виборчому округу у Львівській області де набрав аж 188 голосів виборців. Безуспішною була і спроба потрапити до Львівської обласної ради від партії “Народний контроль” у 2015 році.