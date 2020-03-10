У МОЗ заявили, що в Україні станом на 10 березня досліджуються чотири випадки підозри на коронавірус.

Про це говориться в повідомленні Центру громадського здоров’я України, передає nv.ua.

“Станом на 10 березня Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19, із яких 1 підтверджено (3 березня). 4 зразки перебувають на стадії дослідження”, — говориться в повідомленні.

3 березня в українця, який повернувся до Чернівців з Італії діагностовано перше в Україні захворювання коронавірусною інфекцією.

У світі зареєстровано понад 111 600 випадків зараження коронавірусом нового типу, з яких понад 4000 — летальні. В Європі епіцентром поширення захворювання є Італія.