“В цілому задовільний”: стало відомо про стан нашої “Пташки” з “Азовсталі”, котра перебуває у полоні

Перемовини щодо повернення з полону додому українських жінок – це окрема історія. Сподіваємось, що найближчим часом “Пташка” повернеться разом із іншими українськими героїнями.

Про це 24 Каналу розповів колишній командир полку захисників Маріполя Максим Жорін. Він також зазначив, що стан захисниці Катерини “Азовсталі” в цілому – задовільний.

Окрема лінія перемовин ведеться, аби повернути додому всіх українських жінок із полону, також додав екскомандир полку.

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Нагадаємо, з усіх звільнених з полону військових є 95 оборонців “Азовсталі”, зокрема 43 бійці знаменитого полку, який захищав Маріуполь із 2014 року. Загалом вдалося звільнити:

59 бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних Сил України;

17 – Державної прикордонної служби;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції.

Серед них є 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилось 65 років, а наймолодшому – 19.

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