У Тернополі 21-річний чоловік випав з балкона, що на другому поверсі. Це сталось близько 14.06 у будинку на вулиці Шевченка, біля Українського дому «Перемога».



Як повідомив Медіатору головний лікар лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський, у травмованого забої, від госпіталізації він відмовився.

За даними ГУНП в Тернопільській області, на місці події працює слідчий, також він поспілкувався з потерпілим у лікарні. Деталі зʼясовують.

За попередньою інформацією, частина поручня балкона відвалилася, коли чоловік на нього сперся.

За даними UA: Тернопіль, 21-річного юнака забрала швидка. Від лікування чоловік відмовився.

За цим фактом поліцейські не відкривали провадження, оскільки травмований відмовився від лікування. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик.

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UA: Тернопіль

Фото Медіатор