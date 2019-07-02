В понеділок, 1 липня, близько 23 години на лінію «102» надійшло повідомлення від жителя обласного центру.

Молодик повідомив, що на одній із вулиць Тернополя невідомі особи поводять себе неадекватно порушуючи громадський порядок.

На місце події виїжджали працівники поліції, які виявили одного із правопорушників. Ним виявився житель Козови 1994 року народження. При проведенні поверхневого огляду у молодика виявили предмет ззовні схожий на кастет. Дебошир зізнався, що придбав його в мережі інтернет. Заборонений предмет правоохоронці вилучили й направили на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція якої передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, повідомляють у поліції.