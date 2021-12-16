В Тернополі за ніч евакуювали п’ять автомобілів, які заважали прибирати сніг. ФОТО

З метою належного прибирання комунальними службами снігу та ожеледиці з проїжджих частин вулиць, вночі 15 грудня інспекторами з паркування та інспекторами відділу контролю за правопорушеннями управління муніципальної інспекції практично у всіх мікрорайонах Тернополя проводилось відпрацювання на предмет притягнення водіїв до адміністративної відповідальності, автомобілі яких створювали перешкоди у роботі снігоочисної техніки.

Так, інспекторами з паркування винесено 11 адміністративних постанов за ч.3ст.122КУпАП та накладено адміністративні штрафи, а п’ять транспортних засобів переміщено евакуатором на арештмайданчик за адресою вул. Бережанська, 44-Б.

Для повернення автомобілів власникам необхідно оплатити штраф за транспортування і зберігання транспортного засобу.

Звертаємо увагу, що такі рейди будуть проводитись інспекторами муніципальної інспекції й надалі по мірі необхідності для належного очищення доріг від снігу та ожеледиці.

Управління муніципальної інспекції звертається до власників приватного транспорту з проханням віднестися з розумінням до ситуації та не залишати авто на узбіччях доріг під час сильних снігопадів, щоб не заважати процесу очищення вулично-дорожньої мережі від снігу.