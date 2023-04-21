В Тернополі у водія виявили наркотики: напередодні його спіймали “під кайфом”. ФОТО

Патрулюючи на вулиці Бродівській, інспектори помітили автомобіль ЗАЗ, яким напередодні керував водій в стані наркотичного сп’яніння, що й підтвердив позитивний висновок медичного закладу.

Проте, зупинивши транспортний засіб, поліціянти з’ясували, що розшукуваний водій знову керував автомобілем з явними ознаками наркотичного сп’яніння.

Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння в найближчому медичному закладі, на що останній погодився.

Окрім того, провівши поверхневу перевірку, інспектори виявили у чоловіка сліп-пакети із невідомою речовиною, ймовірно, наркотичною.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом, склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу.