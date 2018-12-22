В Тернополі у суді злочинцю кинули до клітки наркотики

22/12/2018 0
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Під час судового засідання невідомий чоловік намагався передати затриманому блістер з таблетками, схожими на субутекс.

За словами начальника підрозділу протидії наркозлочинності в області Михайла Димиди, підсудний – наркозалежний житель обласного центру. Чоловіка притягнули до відповідальності за майнові злочини.

Саме під час засідання в Тернопільському міському суді невідомий спробував перекинув за клітку таблетки і після цього втік.

Правоохоронці встановили особу порушника. Це – раніше судимий тернополянин, який неодноразово притягувався за наркозлочини. Таблетки передали на експертизу. Даний факт внесено в ЄРДР за статтею 309 частина 1 ККУ.

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