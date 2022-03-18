До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від небайдужого містянина про те, що в дворі будинку він виявив підозрілого хлопця, який поводився дивно та щось фотографував.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили особу незнайомця. Ним виявився 16-річний житель Тернополя. Під час поверхневої перевірки у нього виявили один згорток з речовиною, схожою на наркотичну. Також правоохоронці знайшли місце, де він розставив ще 6 таких пакетиків.