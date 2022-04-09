До восьми років позбавлення волі загрожує 47-річній тернополянці за вчинення крадіжки в обласному центрі. Міру покарання їй обере суд.

На лінію «102» надійшло звернення від працівниці магазину. Вона попросила розшукати незнайомку, яка непомітно винесла з крамниці товару на чималу суму. Факт скоєння протиправного зафіксувала камера відеоспостереження.

У ході оперативних заходів працівники поліції вийшли на слід зловмисниці. Тернополянка у вчиненому зізналася. Перевіряється причетність жінки до скоєння аналогічних протиправних дій на території міста.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.