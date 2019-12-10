Протягом листопада в Тернополі та області тривала “Лабораторія проектів”.

Таку ініціативу започаткувала ГО “АТОМ”. Учасники тренінгів навчалися розробляти власні проекти.

12 грудня о 15 годині в Молодіжному центрі (вул. Й. Сліпого, 3) відбудеться презентація напрацьованих ініціатив. Тематика різноманітна: освіта, інклюзія, екологія, спорт та інше.

Організатори запрошують відвідати захід експертів, підприємців, меценатів, представників ЗМІ та інших зацікавлених тернополян. Для авторів проектів буде корисною будь-яка допомога: експертна, організаційна, матеріальна чи медійна.

Проект реалізовується за підтримки відділу сім’ї та молоді ТОДА, управління сім’ї, молоді фізичної культури та спорту ТМР.

Реєстрація для участі та деталі за номером: 098 122 53 25 (Марія).