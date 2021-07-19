В останній тиждень липня в Тернополі слід чекати на досить комфортну погоду, яка лише 31 липня погода знов стане спекотною.

З 26 по 31 липня в Тернополі прогнозується досить комфортна погода

З 26 липня на Тернопільщині буде зменшуватись вплив циклону, який на попередньому тижні приніс опади та зниження температури до +22°С. Поступово почне зростати вплив антициклону з південного заходу. В понеділок та вівторок зберігається нічна прохолода: синоптики Meta прогнозують, що температура становить від +13°С до +15°С. Вдень повітря прогріється до комфортних +25°С. Мінлива хмарність не принесе опадів. Вологість повітря вночі сягатиме до 98%, проте вдень знизиться до 56%.

Вже з середи, 28 липня поступово почне збільшуватись вплив спекотної повітряної маси. Незважаючи на хмарність, денна температура досягне покажчика +28°С, проте ночі залишаться досить прохолодними: температура не перевищуватиме +17°С. Ймовірність дощу становить 12%, атмосферний тиск в межах 745 мм.

Стрімке повернення спеки в кінці місяця

В останній день місяця передбачається стрімкий перехід до спекотної погоди: навіть хмари не завадять повітрю прогрітись до +33°С. Відпочити від денної спеки мешканці Тернополя матимуть змогу після заходу сонця: вночі температура впаде до +18°С. У північних районах області: Шумському, Кременецькому до кінця місяця температура залишиться на рівні +26°С – +27°С. А на заході, в Підгайцях та Бережанах в останні дні липня прогнозується спека до +34°С.