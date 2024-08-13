У Тернополі водії автомобілів та пішоходи не дали дорогу автомобілям швидкої допомоги, які везли поранених на фронті захисників.

Свідком такої ситуації стала журналістка Зоряна Довгань, яка розповіла про це у соцмережі.

“Стою і спостерігаю, як наші тлумаки на авто і пішоходи на перехресті Руської і Б.Хмельницького не пропускають автомобілі швидкої допомоги. Приїхав евакпоїзд, везуть десятки наших хлопців, важких, яких треба терміново доставити до лікарні, і кожна хвилина на рахунку… А в Тернополі немає війни… Ми лише можемо тішитися перемогам: ооо, взяли нове село в Курську, ооо, не дали зайти москалям на нову територію. А якою ціною? якою?

Та стань, зупинися, пропусти швидку, там всередині – твій герой, який не дав взяти село москалям, який дав відсіч. Його треба рятувати, але нє. Наші тернополєни можуть лише тішитися через телефон і телевізор.

Може б на такі випадки, коли знають, що прибуде евакпоїзд, хоча би на цьому перехресті регулювальника поставити? Щоб швидкі точно мали б вільний проїзд”.