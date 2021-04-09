Відповідно до закону України «Про оренду державного та комунального майна», приміщення, які здають в оренду розділяють на два типи. При прийнятті рішення щодо надання його оренду органи місцевого самоврядування включають приміщення до Переліку першого типу або до Переліку другого типу.

Перелік першого типу – об’єкти, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на електронному аукціоні у «Prozorro.Продажі». Перелік другого типу – об’єкти, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону. Орендувати майно без проведення аукціону можуть бюджетні організації, органи державної влади та місцевого самоврядування, музеї, заклади освіти тощо.

З початку року виконком Тернопільської міської ради прийняв уже ряд рішень щодо надання приміщень комунальної власності в оренду без проведення аукціону. А на нещодавніх засіданнях були прийняті рішенні і щодо приміщень, які надаватимуться в оренду через аукціон. Наразі таких рішень є три.

На засіданні виконкому 31 березня прийняли рішення передати в оренду шляхом проведення аукціону приміщення на бульварі Тараса Шевченка, 23. Воно розміщене на другому поверсі і займає площу понад 23 метри квадратних. Зараз його орендує Тернопільська обласна громадська організація «Підприємці Галичини». Договір оренди планують продовжити на 5 років.

– Була заява від громадської організації щодо продовження договору оренди, – зауважив Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Оскільки набрав чинності закон України «Про оренду державного і комунального майна», тому громадській організації не може бути надано приміщення без проведення аукціону. Є деякі виключення, але дана організація не підпадає під критерії, яким можна надати приміщення без конкурсу, але вона може мати пріоритет. Під час конкурсу останнє слово за даним орендарем, оcкільки він орендує це приміщення.

Ще два рішення прийняли на засіданні 7 квітня. Одне із них стосується приміщення, яке також розміщене на другому поверсі у будівлі на бульварі Шевченка, 23. Воно займає площу понад 32 квадратних метра і здається в оренду на 5 років. У ньому, як і в попередньому приміщенні може розміщуватися тільки громадська організація. Діючий орендар – Тернопільська міська громадська організація фітнесу і спортивної аеробіки «Фіса». У другому рішенні йдеться про оголошення аукціону щодо приміщення на вулиці Поліській, 8. Це магазин-склад площею понад 29 квадратних метрів, який здається в оренду на 35 місяців. Зараз його орендує фізична особа-підприємець.