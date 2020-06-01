За останню добу в області виявили сімох хворих на коронавірусну інфекцію. Шість із них – в обласному центрі.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 1 червня на Тернопільщині зафіксовано 1176 випадків COVID-19. 26 із них завершилися летально. 912 людей одужало.

У Тернополі COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у 5 медичних працівників обласної медичної установи.

Ще один випадок зафіксували у людини, яка контактувала із хворим на коронавірус.

Загалом від початку епідемії коронавірусу підтвердили 114 випадків COVID-19 серед тернополян. 88 жителів Тернополя одужали.

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