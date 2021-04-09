Тернопільський міський штаб боротьби з коронавірусом дозволив проведення богослужіння у приміщеннях за умови дотримання півтораметрової дистанції та маскового режиму. Під час причастя необхідно застосовувати одноразовий посуд.

Учора на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом вирішили обмежити проведення богослужінь у приміщеннях. Сьогодні рішення частково змінили та дозволили літургії за умов ретельного дотримання санітарно-епідемічних правил.

«Хочу акцентувати увагу на ситуації із закритими приміщеннями. Ще раз мушу нагадати, що головним фактором передачі інфекції все є таки є повітря закритих приміщень. Все, що пов’язано із перебуванням людей у закритих приміщеннях, потребує критичної оцінки. У приміщеннях має бути дотриманий норматив площі на одного відвідувача. Хочу звернутися до керівників конфесій, з врахуванням наближення Великодніх свят врахувати ситуацію і запобігати будь-яким можливим порушенням роботи в умовах карантину», – наголосв епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Відстежуватиме дотримання правил карантину у церквах поліція. Порушників притягуватимуть до відповідальності.

Нагадаємо, нині за відсутність маски можуть оштрафувати на місці. Штраф від 175 до 255 гривень.