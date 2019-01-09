В Тернополі чоловік упав в котлован, який вирили комунальники

09/01/2019 Розмір тексту:

Нещасний випадок трапився у Тернополі 8 січня близько 23 години. У двометровий котлован впав і сильно травмувався 42-річний житель села Великі Гаї Тернопільського району. За даним фактом правоохоронні розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення про подію надійшло до працівників Тернопільського відділу поліції від рятувальників. Вони повідомили, що у дворі будинку на вулиці Лесі Українки, 18 у котлован, виритий біля другого під’їзду, впав чоловік. Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні.

За попередньою інформацією, котлован не був належним чином огороджений, там нещодавно ремонтні роботи проводили комунальники. Потерпілий впав на бетону плиту, якою була накрита труба.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 ККУ – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.