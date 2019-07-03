Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо організованої групи, що складалась із студентів, які впродовж 2018 року займалися збутом канабісу (марихуани), дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram».

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що 6 іногородніх студентів Тернопільських вищих навчальних закладів збували особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, використовуючи так звані «закладки» у «Telegram ». Певну кількість канабісу (марихуани) поміщали у паперовий згорток або в поліетиленовий пакет із застібкою, магнітом та обмотували клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав канабісу певного сорту, вирощеного спеціальним способом. Про «закладки» інформували зацікавлених клієнтів за допомогою повідомлень у Telegram. Злочинну схему постачання наркотичних засобів правоохоронці викрили наприкінці 2018 року.

Розслідування завершено.

Довідково: обвинуваченим, у випадку доведеності їх вини у вчиненні інкримінованих злочинів, загрожує покарання у виді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.