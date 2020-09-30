Виклик про конфлікт на вулиці С. Будного надійшов інспекторам вчора близько 20 години. Заявник повідомив про те, що гості готелю не хочуть розраховуватися за номер у якому вони жили.

Прибувши за вищевказаною адресою, патрульні поспілкувалися із жінкою та чоловіком, які там проживали. Вони повідомили поліцейським, що у них немає коштів для оплати, тому і не розраховуються за номер. За цим фактом інспектори відібрали заяву та пояснення в адміністратора готелю.

Окрім того, перевіривши осіб за допомогою інформаційних баз, патрульні встановили, що 29-річна громадянка перебуває у розшуку за вчинення ряду крадіжок.

Жінку одразу ж доставили до Тернопільського відділу поліції, надалі цією справою займатимуться слідчі.