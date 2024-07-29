В сусідній з Тернопільщиною області знайшли гриби розміром з людську голову. ФОТО

У Камінь-Каширському районі під час тихого полювання мисливцям вдалось відшукати гриби-гіганти.

Відповідні світлини показали в одній з тематичних спільнот у фейсбуці, повідомляє сайт новин Волині та Луцька «Конкурент».

Своїм уловом похизувався Тарас Калюх. Як зазначив чоловік, збирали гриби у Маневичах вчора, 28 липня. Проте точної локації він не розсекретив.

На фото видно, що один з грибів важить рівно кілограм. Якщо ж порівняти його з головою дитини, то вони практично сягають однакових розмірів. Окрім гігантів, пан Тарас похизувався й дрібнішою здобиччю.

Результатами полювання поділилась й Олена Єфімчук. Проте жінка збирала вже не у Маневичах, а на Любешівщині. Улов у пані Олени також чималий – зібрала повний кошик.