В сусідній з Тернопільщиною області збили ще одну ворожу ракету

Повітряні сили ЗСУ збили у Волинській області ворожу ракету. Два тривалі сигнали тривоги 29 березня завершилися без наслідків.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у Telegram, передає Оглядач.

“Сьогодні в небі над Волинню сили ППО знищили ракету. Спасибі Збройним силам України. Поки що в області все спокійно. Кордон цілий”, – написав він.

Погуляйко закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях, коли це необхідно.

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“Ворог поводиться неадекватно. Після знищення стратегічних об’єктів, далеких від лінії боїв, повинні бути готові до всього. Разом із тим, наше завдання – забезпечувати надійний тил країні на противагу паніці, якої очікує від нас російська сторона”, – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього окупанти атакували Волинь 27 березня. Росіяни запустили ракети по Луцьку та поцілили по нафтобазі. Крилату ракету було випущено з боку Білорусі.