Хмельницька обласна рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ московського патріархату на території області.

Про це повідомляє Хмельницька обласна рада, передає Укрінформ.

«Депутати обласної ради одноголосно прийняли рішення “Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області”, яким заборонили діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви) на території Хмельницької області. Також цим рішенням запропоновано Президентові України визначити законопроєкт “Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій” як невідкладний – для його позачергового розгляду Верховною Радою України», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, облрада рекомендувала органам місцевого самоврядування Хмельниччини здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні УПЦ МП, із подальшим припиненням права користування на них шляхом прийняття відповідних рішень.

Депутати також ухвалили звернення до Кабінету міністрів щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України.

Як повідомлялося, у Хмельницькому біля Покровського кафедрального собору УПЦ, де вранці 2 квітня стався інцидент з побиттям військового, увечері виникли сутички між активістами та представниками УПЦ МП.

УПЦ МП повідомила, що мітингувальники провели свої «незаконні збори, які назвали зборами парафіяльної громади, з вимогою опечатати храм, звернулися до правоохоронців і під скандування вивели священство УПЦ з території собору».

У Хмельницькій ОВА закликали знизити «градус напруги» навколо сутички в храмі УПЦ МП, під час якої побили військового, і розв’язати конфлікт у правовий спосіб.

Відео з побиттям військового в одному з храмів УПЦ МП розмістив у Фейсбуці депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. Депутат зазначив, що під час конфлікту в церкву приїхали представники поліції і затримали військового.

За цим фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції ГУНП в Хмельницькій області відкрили провадження за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини конфлікту, опитують свідків та учасників події.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин зазначив, що побиття військового у храмі має стати аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроєкт про заборону УПЦ. За його словами, на позачерговій сесії Хмельницька міська рада припинить користування УПЦ усіма земельними ділянками на території громади, а також ініціюватиме аналогічні рішення обласної та районної рад.

Учасники зібрання біля Покровського кафедрального собору УПЦ московського патріархату проголосували за перехід релігійної громади до ПЦУ, храм опломбували.

Керуючий Хмельницькою єпархією ПЦУ, єпископ Хмельницький і Кам’янець-Подільський Павло засудив побиття військового у Покровському кафедральному соборі.

Хмельницька міська рада ухвалила рішення про припинення права користування 13 земельними ділянками для церков УПЦ московського патріархату. Аналогічне рішення щодо 19 земельних ділянок ухвалила і Кам’янець-Подільська міська рада.

У Покровському кафедральному соборі під час інвентаризації виявили антиукраїнську літературу.