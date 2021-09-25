Від ускладнень, викликаних COVID-19, у Коломийському районі Івано-Франківської області померла щойно народжена дівчинка.

За інформацією ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”, мати дівчинки мала проблеми із самопочуттям і звернулася у місцевий медзаклад, де їй зробили швидкий тест на COVID, який виявився позитивним. Однак від госпіталізації жінка відмовилася і 11 вересня самостійно зробила ПЛР-тест у приватній лабораторії. Він виявився позитивним, та вагітна не звернулася до медиків, а лікувалася вдома.

16 вересня повторний ПЛР-тест у приватній лабораторії показав негативний результат.

За два дні жінка народила дівчинку. Одразу після народження стан дитини різко погіршився, її перевели у реанімацію та підключили до апарату ШВЛ. Та немовля померло цього ж дня. Діагноз – вроджена пневмонія, а посмертний аналіз показав наявність у дитини COVID-19.