В сусідній з Тернопільщиною області стався землетрус

15 грудня на Івано-Франківщині, поблизу міста Надвірна, спеціалісти Головного центру спеціального контролю зафіксували землетрус магнітудою 2,9 на глибині 5 км.

Про це йдеться на сайті установи, передає Суспільне.

Епіцентр землетрусу розташований на південь від Надвірної. За класифікацією він належить до ледве відчутних.

Землетрус спеціалісти зафіксували об 16 год. 21 хв 29 с (за Києвом). Координати епіцентру: широта — 48,51 пн. ш., довгота — 24,49 сх. д.

“Коливання відчувають тільки окремі люди, які перебувають в спокійному стані в середині приміщення, особливо на верхніх поверхах”, — йдеться у повідомленні.

Протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківщини спеціалісти Головного центру спеціального контролю зафіксували сім землетрусів, останній 19 листопада з магнітудою 2,6.