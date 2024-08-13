В сусідній області перекинувся автобус з дітьми: загинула 12-річна дівчинка і дорослий

В автобусі перебувало 19 дітей та четверо дорослих. У результаті аварії одна дитина та один дорослий, який здійснював супровід дитячої групи, загинули.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 серпня, о 07.45 годині на автодорозі Н-03 поблизу с. Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.

Водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до с. Микуличин Івано-Франківської області. За попередніми даними, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії.

Попередньо, внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Хмельницькій області.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Огляд місця події та документування наслідків ДТП тривають.