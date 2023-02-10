В сусідніх з Тернопільщиною областях пролунали вибухи: залишайтеся в укриттях!

Чотири російські ракети рухаються у бік Заходу: на Львівщині, Вінниччині, Івано-Франківщині було чутно вибухи. Попередньо відомо, що це вже третя хвиля пусків ворога.

За даними глави ОВА, варто перебувати в укриттях. Адже ЗМІ писали про роботу ППО у Вінницькій області.

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш також закликав мешканців краю залишатися у безпечних місцях.

“Наполегливо прошу, залишайтесь в укриттях!”, – написав Труш.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій заявив, що зафіксували хвилю ракет в повітряному просторі України, повідомляє 24 Канал.

“4 ракети рухаються на захід країни! Перебувайте в укриттях!”, – заявив посадовець.

Він закликав людей берегти себе та близьких. Адже у Вінницькій області орієнтовно о 10:29 повідомили про вибухи. Ймовірно, спрацювала ППО.

Вибухи також пролунали на території Івано-Франківської області. Звуки вибухів було чутно в Хмельницькому орієнтовно о 10:40.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив вибухи в місті та заявив, що деталі повідомить згодом.

“Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами”, – пояснив мер Хмельницького.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що у Львівській області також працює протиповітряна оборона.