Чотири російські ракети рухаються у бік Заходу: на Львівщині, Вінниччині, Івано-Франківщині було чутно вибухи. Попередньо відомо, що це вже третя хвиля пусків ворога.
За даними глави ОВА, варто перебувати в укриттях. Адже ЗМІ писали про роботу ППО у Вінницькій області.
Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш також закликав мешканців краю залишатися у безпечних місцях.
“Наполегливо прошу, залишайтесь в укриттях!”, – написав Труш.
Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій заявив, що зафіксували хвилю ракет в повітряному просторі України, повідомляє 24 Канал.
“4 ракети рухаються на захід країни! Перебувайте в укриттях!”, – заявив посадовець.
Він закликав людей берегти себе та близьких. Адже у Вінницькій області орієнтовно о 10:29 повідомили про вибухи. Ймовірно, спрацювала ППО.
Вибухи також пролунали на території Івано-Франківської області. Звуки вибухів було чутно в Хмельницькому орієнтовно о 10:40.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив вибухи в місті та заявив, що деталі повідомить згодом.
“Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами”, – пояснив мер Хмельницького.
Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що у Львівській області також працює протиповітряна оборона.