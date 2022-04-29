У Тернополі далі проводитимуть сільськогосподарські ярмарки. Вони діятимуть у трьох мікрорайонах. Залучатимуть до торговиці більше виробників.

На сільськогосподарських ярмарках у Тернополі продають продукти за цінами від виробників. На торговиці збираються виробники з різних населених пунктів. У продажі — овочі, м’ясні вироби, крупи, хліб. За словами організаторів ярмарку, ціни нижчі, ніж у популярних торгових мережах. Асортимент продукції планують розширювати.

«Ми продовжуємо роботу ярмарків на території міста. Запрошую сільськогосподарських товаровиробників. Ярмарки будуть проходити на трьох визначених місцях – на масиві Дружба, на Східному та Сонячному масивах. Всі мають можливість скористатися та купити продукцію за значно нижчими цінами», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Сільськогосподарські ярмарки допомагають стримати ріст цін на популярні продукти, – переконані аграрії. Відтак їх планують організовувати також і в районах області.