З діагнозом COVID-19 у Шумському районі померла 81-річна жінка.

Як повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, загалом у районі зафіксовано шість летальних випадків від коронавірусу.

Жінка тривалий період боролася з недугою. Однак супутні хвороби та COVID-19 ослабили її організм.

«На жаль, за добу, що минула додався один летальний випадок у Шумському районі. Всього за період спостереження зареєстровано 23 летальних випадки. Більшість з них – це люди з групи ризику. Загалом люди після 65-ти років переносять хворобу важко, залишається висока ймовірність летальності. Тому навіть при введенні так званого адаптивного карантину важливо дотримуватися багатьох протиепідемічних заходів, щоб вберегти здоров’я. Особливо це стосується північних районів області, де найбільша кількість випадків, а також додаються нові», – зазначає Володимир Паничев.

У Шумському районів коронавірусом інфікувалося 135 людей. Один випадок зараження підтвердили минулої доби.

Софія Романська