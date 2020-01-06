Тяжкі, але стабільні – так медики називають стан підлітків, які зазнали глибоких опіків під час вибуху у селі Угринів на Тернопільщині.

Троє дітей досі в реанімації, п’ятеро у хірургії, йдеться у ТСН.

Рівно опівдні жителі села Угринів сходяться до місцевої церкви. Односельці моляться і ставлять свічки за здоров’я дітей, які обгоріли під час вибуху у сільському клубі. Священик називає усіх поіменно.

“Вони хотіли нас порадувати з тими різдвяними святами, колядою, але сталося так, що горе прийшло”, – каже священник Ігор Жовток.

Діти готували вертеп, з яким мали обійти усеньке село, щоб повеселити та розважити людей на свята. Двоє з потерпілих підлітків прислуговували у церкві — допомагали священику під час богослужінь. Про їхніх друзів у селі теж лише гарні відгуки. Стан усіх восьми сьогодні уже трохи стабілізувався, кажуть лікарі.

“Стабільно важкий, але з тенденцією до покращення”, – коментують у лікарні.

Їх прооперували — дехто уже сідає, починає потрохи ходити, їсти та говорити. 16-річний Богдан, який напередодні давав інтерв’ю про вибух із заплющеними очима, сьогодні побачив кореспондентів і сказав, що сюжет про себе слухав на телефоні. І знову, як учора, розповідає за всіх, бо він у найлегшому стані.

“В мене найменше було проблем з обличчям і губи не спухли сильно, але з ногами найгірше. Сам стати-лягти також не можу, потрібна допомога”, – розповідає Богдан Гаврон.

Люди в Угринові і уявити не могли, що таке може статися у їхньому селі. Рідні досі приголомшені. Рідні та односельці вирішили щодня збиратися у церкві опівдні на богослужіння за здоров’я потерпілих хлопців аж до їхнього цілковитого одужання.

До слова, рідні постраждалих хлопців винуватять у трагедії газовиків, які проводили роботи у будівлі поруч. Начебто вони не звернули увагу на трубу, яка була неробочою і виводилась просто під будівлю клубу.

Кореспондент ТСН Світлана Павук