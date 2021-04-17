В режимі онлайн: у неділю в Тернополі відбудеться Хресна хода

Хресна хода в Тернополі цьогоріч відбудеться онлайн. Подія запланована 18 квітня, у неділю, о 16.00.

Очолить Хресну дорогу в Тернополі Митрополит Василій. Також особисто братимуть участь його помічники. Забезпечуватиме відеотрансляцію технічна служба. Іншим приходити на подію заборонено.

«Митрополит особисто пройде стації Хресної дороги, розважаючи над кожною стацією. А всі вірні можуть долучатися в онлайн-режимі, через трансляцію по телебаченні. У Хресній ході навіть не братимуть участь священники. Погодилися транслювати цю подію всі тернопільські телеканали. Також буде трансляція в мережі Інтернет. Трансляції розпочнуться о 16.00 18 квітня», – повідомив синкел Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви Віталій Козак.

Хресну ходу у Тернополі організовують понад двадцять років поспіль. ЇЇ, зазвичай, відвідувало понад 40 тисяч людей. В онлайн-форматі її проведуть вперше.