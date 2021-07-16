В одному із ресторанів Тернополя, який розташований у спальному районі міста інспектори праці виявили трьох неоформлених працівників.

Представники Управління Держпраці зобовязали узаконити трудові відносини з найманими працівниками.

– Підприємець не дослухався до порад фахівців Управління Держпраці під час інформаційно-роз’яснювальної роботи, проведеної в рамках інформаційної кампанії, та продовжував використовувати незадекларовану працю, – розповів Ігор Хаварівський, начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці. – Тернополяни працювали у ресторані упродовж заздалегідь обумовленого випробувального терміну на умовах так званого «стажування» на посадах мангальщика, кухаря та посудомийки. За використання нелегальної праці до роботодавця вживаються заходи відповідно до наданих повноважень та розпорядчим документом його зобов’язано узаконити трудові відносини з найманими працівниками.

В Управлінні Дежпраці також зауважують, що фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення з ним трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.