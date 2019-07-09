На сайті Національного агенства із запобігання корупції 8 липня з’явилася виправлена декларація Ігора Жмінки як кандидата на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації.
Не виключено, що документи на погодження його призначення з’являться на завтрашньому засіданні Кабміну.
Наразі у відкритих джерелах мало інформації про життєвий шлях претендента на високу посаду. Останні роки займається адвокатською практикою. Дружина працює в Тернопільському міському собезі.
На виборах Президента координував діяльність штабу Зеленського, після виборів – очолив партійну організацію “Слуги народу”, що свідчить про певний ступінь довіри у центрального офісу.
Наразі невідомо, до якої групи в Зе-команді належить. З одного виступу на прес-конференції важко сформувати враження про публічні та фахові можливості людини. Небагатослівний.
З декларації вбачається, що отримує пенсію та допомогу ветерана війни.