На сайті Національного агенства із запобігання корупції 8 липня з’явилася виправлена декларація Ігора Жмінки як кандидата на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації.

Не виключено, що документи на погодження його призначення з’являться на завтрашньому засіданні Кабміну.

Наразі у відкритих джерелах мало інформації про життєвий шлях претендента на високу посаду. Останні роки займається адвокатською практикою. Дружина працює в Тернопільському міському собезі.

На виборах Президента координував діяльність штабу Зеленського, після виборів – очолив партійну організацію “Слуги народу”, що свідчить про певний ступінь довіри у центрального офісу.

Наразі невідомо, до якої групи в Зе-команді належить. З одного виступу на прес-конференції важко сформувати враження про публічні та фахові можливості людини. Небагатослівний.

З декларації вбачається, що отримує пенсію та допомогу ветерана війни.