Протягом тижня на лінію «102» надійшло 7 звернень від жителів обласного центру. Всі вони потерпіли від рук невідомих на території центрального ринку.

Як повідомили у поліції, троє потерпілих виявили відсутність мобільних телефонів, 43-річна мешканка Тернопільського району втратила гаманець, в якому було понад три тисячі гривень, ще двоє тернополян потерпіли від спритних рук злодія під час проїзду у маршрутному автобусі. Злодіям вдалося завдати збитків на суму понад 30 тисяч гривень.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.