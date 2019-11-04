Керівництво та колектив Головного управління Національної поліції Тернопільщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким у зв’язку з важкою втратою побратима – Володимира Михайловича Стецюка.

Володимир Михайлович з 2003 року служив в органах внутрішніх справ. Пройшов шлях від сержанта до майора. Працював на посадах міліціонера патрульно-постової служби, оперуповноваженого карного розшуку, експерта НДЕКЦ.

Останніх півтора року ніс службу в складі роти патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль». Разом з побратимами неодноразово виконував бойові завдання у зоні конфлікту на сході, де завжди проявляв мужність, стійкість та професіоналізм під час виконання поставлених завдань. Колеги його запам’ятали доброю, щирою людиною, готовим прийти на допомогу, підтримати.

Життя Володимира Стецюка обірвалося під час служби в районі проведення Операції Об’єднаних сил, повідомили у поліції Тернопільської області.

Пам’ять про турботливого сина, люблячого брата, вірного та надійного товариша житиме у серцях тих, хто його знав.

