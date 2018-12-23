В п’ятьох нових громадах Тернопільщини сьогодні вибори

23/12/2018 Розмір тексту:

23 грудня перші вибори в двох міських та трьох сільських ОТГ Тернопільщини.

Обирають голів та депутатів рад новостворених об’єднаних територіальних громад.

У містах Копичинцях та Монастириськах депутатів обирають за партійними списками, у сільських громадах Білої, Настасова та Купчинець – в одномандатних округах.

У Білій та Купчинцях однозначно буде новий голова, оскільки діючі прийняли рішення не балотуватися.

Найзапекліші баталії в приміській Білій. Там виборча кампанія була дуже брудною із застосуванням чорних технологій. Не виключено, що й день виборів на дільницях цього населеного пункту пройде гаряче.