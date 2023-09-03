В останній день літа на фронті загинув командир бойової машини з Тернопільщини

На фронті загинув молодший сержант, мешканець села Нирків Євгеній Казюк.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Товстенської селищної територіальної громади.

Боєць народився 24 вересня 1989 року. Був командиром бойової машини. Загинув 31 серпня під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника неподалік населеного пункту Перший Лиман Куп’янського району Харківської області. Захисник отримав поранення, несумісне з життям.

Висловлюємо щирі співчуття сімʼї та рідним загиблого.

Вічна памʼять Герою!