Цими вихідними Тернопільщину огорне палюча спека. Стовпчики термометрів сягатимуть 32 градусів вище нуля. Прохолоди додаватиме хіба що незначний вітерець.

«Серпень завершується, погода не змінюється, – каже синоптик Наталка Діденко. Цими днями зумовлюватиме її антициклон. «А це означає багато сонця, чистого неба, сухого повітря і слабкого або максимум помірного вітру. До речі, хто на воді під вітрилами на чудовій яхті чи у скромному старому човнику, чи поблизу берега, хто ходить водами Дніпра, інших річок чи ловить рибу – тим напрямок і сила вітру. 30-го серпня вітер очікується південно-східним та східним, 3-8 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня +25+29 градусів, на Заході місцями до +32».

За попередніми прогнозами синоптиків, дощі пройдуть на Тернопільщині наступного тижня. А поки спостерігатимуться досить спекоті погодні умови.

Софія Романська