Про результати спостереження за виборами 25 жовтня у Тернопільській області представників Громадянської мережі «ОПОРА» розповіли на прес-конференції у прес-клубі.

– Якщо говорити про явку виборців, то за інформацією, яку ми отримали від районних ТВК, а також за даними, які 26 жовтня оприлюднила ЦВК, у Тернопільській області явка складає 44,68%, – розповіла Ольга Галушка, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області. – Це одна з найвищих явок по Україні. Голосування проходило в умовах карантину, тому ДВК мали організувати процес волевиявлення відповідно до норм та приписів ЦВК та Кабміну. У зв’язку з цим фіксувалися черги біля ДВК на вулиці, були випадки коли виборці нехтували дистанцією. Було зафіксовано декілька спроб членів ДВК видати бюлетені особам, які не пред’являли паспорт. Ці випадки спостерігачам не вдалося зафіксувати на фото чи відео, в поліцію ми не зверталися, обмежувалися нагадуваннями, що це ознаки порушення. Повторних спроб після зауважень не було. Найбільш резонансним випадком стало те, що у Шумській ОТГ у селі Онишківці у процесі голосування з’ясували, що воно проводиться за бюлетенями на голову міської ради і депутатів міськради за невідповідними бюлетенями. На них був поставлений номер виборчої дільниці з іншого населеного пункту. Це потягнуло ще декілька порушень: ДВК оголосила перерву, що є порушенням, оскільки не можна переривати хід голосування, але комісія була змушена це зробити, бо складала відповідний акт. Також після продовження голосування видавали виборцям лише два бюлетені – за депутатів до обласної і районної рад. Виборець, який прийшов голосувати обурився, що немає чотирьох бюлетенів, намагався винести два отриманих за межі дільниці, поліція не дала йому це зробити, в результаті він порвав бюлетені. Тобто бачимо, що одне порушення потягнуло за собою інші.

Після завершення процесу голосування на дільницях проводили вечерні засідання та підрахунок голосів. Порушень під час цього процесу спостерігачі «ОПОРИ» не зафіксували.

– Члени ДВК довго проводили підрахунок голосів, – каже Ольга Галушка. – Останній наш спостерігач покинув дільничну виборчу комісію близько шостої ранку. Були певні труднощі, часто ДВК зверталися за роз’ясненнями, уточненнями. Однак не було зафіксовано порушень, які б могли свідчити про системність щодо підрахунку голосів. Зараз проходить процес прийому документів від ДВК. Є інформація, що Чортківська МТВК вже прийняла близько 20 протоколів і чекає ще декілька ДВК. Часто члени ТВК знаходять помилки у протоколах, які можна виправити шляхом уточнень. Вони зобов’язують ДВК скласти протокол про уточнення. При цьому привезена документація із ДВК має залишатися у приміщенні ТВК. У Кременецькій МТВК було зафіксовано, що член ДВК забрав виборчу документацію назад на дільницю. Це порушення.

Громадська омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі «ОПОРА» у Тернопільській області Ольга Мазаєва повідомила, що станом на ранок 26 жовтня не було зафіксовано критичних порушень, які б могли суттєво вплинути на виборчих процес.