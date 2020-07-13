Після довготривалого ремонту та адаптивного карантинного періоду тернополяни мали змогу подивитись режисерську версію фільму «Черкаси» у кінотеатрі «Злата», що знаходиться за адресою вулиця Франка, 8.

Як розповів перед показом продюсерський склад та командир морського тральщика «Черкаси» Юрій Федаш, головні ролі фільму виконували не актори, а корабель. Режисерам вдалось передати події, які відбувались у 2014, але не усі сцени відповідали дійсності. Проте таким був режисерський задум.

«Приємно, що в оновленому кінотеатрі показують фільм, який найбільш очікуваний цього року. «Черкаси» обов’язково увійдуть в перелік кращих українських фільмів. Це справжнє патріотичне кіно, яке має важливу роль не лише як художня стрічка, а саме в плані національно-патріотичного виховання. Цей фільм показує справжніх людей, які демонстрували приклад любові до своєї країни. Ця стрічка про людей, завдяки яким Україна залишається вільною», – розповів очільник Тернополя Сергій Надал.

Після показу глядачі мали змогу задати питання та дізнатися більше про знімальний процес та самі події, які відбувались під час захоплення морських суден України у 2014 році.

Довідково: морський тральщик «Черкаси» (U-311) проекту 266М корабель протимінної оборони морської зони Військово-Морських Сил України. Під час Російського вторгнення в Україну перебував на озері Донузлав. 6 березня 2014 року на виході з бухти Донузлав було затоплено два російські кораблі «Очаков» і «Шахтёр», 7 березня було затоплено ще одне судно, а 13 березня було затоплено четверте списане судно. Таким чином було створено барикаду, що заблокувала вихід з бухти кораблям Військово-Морських Сил України.

Після початку тимчасової анексії Криму, 20 березня російські військові висунули ультиматум українським військовим про перехід на бік Росії. 21 березня написали рапорт на звільнення й зійшли з корабля 2 офіцери, один мічман і 9 людей особового складу. Екіпаж корабля відмовився виконати вимоги російських військових та здійснив спробу вирватися з Донузлава. Проте спроба була невдалою і корабель став на якір, щоб не сісти на мілину. Після цього корабель став тримати кругову оборону. 23 березня екіпаж здійснив повторну спробу прорвати блокаду. Корабель спробував пройти поміж двох затоплених російських кораблів. «Черкасам» це майже вдалося, однак до них підійшов російський катер і вдарив у бік. Після цього носова частина «Черкас» опинилася на мілині.

24 березня після захоплення російськими військовими корабля «Костянтин Ольшанський» «Черкаси» залишався єдиним військовим кораблем на Донузлаві під українським прапором. 25 березня ввечері російські військові захопили корабель. Штурм здійснювався за допомогою двох вертольотів Мі-35 та трьох швидкісних катерів. Він тривав понад дві години. Станом на лютий 2020-го, викрадений корабель було пришвартовано російськими військовими в бухті Стрілецька в тимчасово окупованому Севастополі.