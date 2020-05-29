Останній дзвоник відсвяткували сьогодні у дистанційному режимі школярі на Тернопільщині. Зі школою попрощалося близько двох тисяч одинадцятикласників.

Свято останнього дзвоника в онлайні відсвяткували усі тернопільські школи, – каже начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. Оскільки Міністерство освіти і науки рекомендувало не проводити урочисті лінійки.

«Щодо останніх дзвоників, ми рекомендували їх провести у дистанційному режимі. Усі школи Тернополя попрощалися із школою в онлайн-режимі. Щодо випускного, він у нас мав бути 26 червня. Однозначно він не відбудеться у цей час. Оскільки 25 червня ми розпочинаємо зовнішнє незалежне оцінювання. Чи зможемо ми провести випускний, це буде залежати від епідемічної ситуації. Навіть якщо він буде дозволений, то це буде не раніше серпня-липня».

Загалом в області завершили навчальний рік 828 шкіл. Втім, в одинадцятикласників попереду зовнішнє незалежне оцінювання, яке розпочнеться 25 червня.

Софія Романська