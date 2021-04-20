У відомої спортсменки з Тернополя Олени Підгрушної з’явився фан-клуб. Стати його учасником або членом можуть усі любителі біатлону і шанувальники спортсменки.

«Я – фанат біатлону! – пише у фейсбуці Олена Підгрушна. – Перегляди гонок у колі сім’ї, друзів, чи родини, спільні поїздки на етапи Кубка світу чи чемпіонат України, фанові зустрічі, автографи, сувеніри, фотографії з кумиром – і це ще не все, що об`єднує фанатів Олени Підгрушної, яка теж не уявляє свого життя без біатлону, як і ви). Наша команда оголошує про заснування фан-клубу Олени Підгрушної “Pidhrushna TEAM”. Для вступу у фан-клуб в першу чергу потрібно заповнити форму попередньої реєстрації. У фан-клубі можна бути «членом» або «учасником». Після опрацювання ваших даних, ми кожному, хто заповнить форму, надішлемо заяву на членство, чи участь у фан-клубі та його правила.».

Раніше про створення фан-клубу Олени Підгрушної говорила її менеджер Лілія Проць під час зустрічі із журналістами на початку квітня.

– Ми вже розробили логотип фан-клубу, є людина яка його очолить, – розповіла Лілія Проць. – Ми хотіли б у кожному місті зробити осередок, щоб була відповідальна людина, яка організовуватиме зустрічі зі спортсменкою. Зараз плануємо, що з логотипом фан-клубу будуть кепки, футболки, тобто почали працювати над мерчем, і думаємо також відкрити інтернет-магазин Олени Підгрушної.

За словами Олени Підгрушної, фан-клуб створили не тільки для того, щоб популяризувати біатлон чи її особистість, а спорт, як такий, а також здоровий спосіб життя.

Фото зі сторінки спортсменки у фейсбуці