З листопада у Тернополі та області заборонили виловлювати рибу у зимувальних ямах.

Про це розповів інспектор відділу контролю за порушеннями управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради Володимир Сосновий. Обмеження триватиме до початку нересту 2021 року.

Заборону масової риболовлі пояснюють тим, що з настанням холодів активність риби знижується і вона збирається зграями у зимувальних ямах. Саме на тих територіях заборонений вилов риби.

“На Тернопільському ставі — це поблизу рятувальної вежі на пляжі Циганка і також біля Дальнього пляжу по території до аж мосту. На інших територіях за межами зимувальних ям ловити рибу можна, але також з дотриманням конкретних правил”, – розповідає Володимир Сосновий. Загальна кількість гачків не повинна перевищувати п’яти на одну людину, а на територіях платного рибальства — до десяти.

За незаконний вилов риби на території зимувальних ям можуть притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності. Штраф сягатиме від від 34 до 680 грн. Окрім цього, збитки нараховуватимуться за кожну спійману рибину. Правила пояснюють збереженням водних біоресурсів у зимовий період. Стежитимуть за їхнім дотриманням муніципальні інспектори.