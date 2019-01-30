В офісі тернопільської “Свободи” виявили “прослушку”. ФОТО, ВІДЕО

30/01/2019 Розмір тексту:

29 січня під час заміни лампочок в офісі ГО “Всеукраїнська люстрація”, що наданий в тимчасове користування Тернопільській обласній організації ВО “Свобода”, було виявлено незаконно встановлену камеру відеоспостереження.

Пристрій знаходився у світильнику, розташованому над основним робочим місцем, що дозволяло вільно знімати робочий процес, бачити документи та зображення на моніторі комп’ютера, повідомляє інтернет-видання vkursi.te.ua. І це в час, коли йде активна виборча кампанія.

Додамо, що 28 січня ЦВК зареєструвала кандидатом на пост Президента України свободівця Руслана Кошулинського. А сьогодні відбувається підготовка документів довірених осіб.

“Ми переконані, що правоохоронна система так і не зможе знайти причетних до незаконного стеження за політичною діяльністю ВО “Свобода”. Причиною цього є те, що замовником таких спецоперацій зазвичай є сама влада, яка в теперішніх умовах, наперередодні виборів, боїться відповідати за свої зловживживання протягом п’яти років. Тому саме в такий спосіб влада намагається боротися з кандидатами, які представляють народ, а не олігархічну систему. В даному випадку, це єдиний кандидат від націоналістичних сил Руслан Кошулинський”, – заявляє голова ТОО ВО “Свобода” Олег Сиротюк.

“Сьогодні в офісі Всеукраїнської люстрації, який належить нам на правах оренди під час заміни лампочки, яка перегоріла, було виявлено відеокамеру, яка здійснювала фіксацію всього, що відбувалося на офісі. Зокрема, пристрій був професійно розміщений у верхньому куті приміщення, що дало змогу охопити всю кімнату. ВО “Свобода” під час виборчої кампанії здійснювала на офісі підготовку передвиборчої документації. ГО “Всеукраїнська люстрація” здійснювала дуже часто контроль за діяльністю багатьох посадовців, правоохоронних органів, які є в Тернопільській області. Наводить на сумніви така прискіплива зацікавленість організацією тих осіб, які могли б фігурувати у кримінальних справах, пов’язаних з корупцією. Вони й, мабуть, розмістили цей пристрій, щоб фіксувати роботу ВО “Свобода” у період виборчої кампанії”, – додає Василь Габор.

Наразі пошук винних у злодіянні триває.