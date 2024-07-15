В один день на фронті загинули двоє молодих тернополян

Про загибель відразу двох молодих захисників з Тернополя стало відомо сьогодні, 15 липня.

Захищаючи Україну від окупантів, загинув Тарас Андрійович Гондз, 1992 р. н. Його життя обірвалося 13 липня під час ворожого обстрілу у Донецькій області.

Про важку втрату повідомив міський голова Сергій Надал.

“Всією громадою щиро співчуваємо рідним, близьким, друзям, знайомим захисника. Світлий спомин про нашого Героя назавжди залишиться в історії України. Вічна пам’ять!”, – ідеться у зверненні очільника громади.

У той же день перестало битися серце воїна Ігоря Володимировича Кашуби, 1998 р. н.

“Щирі співчуття сім’ї, близьким та знайомим захисника. Низький уклін, шана та повага Герою. Вічна та світла йому памʼять!”, – зазначив Сергій Надал.