Тимчасово виконуватиме обов’язки начальника Теребовлянського відділу поліції Сергій Михайлович Осадця.

2 вересня нового керівника особовому складу підрозділу представив начальник ГУНП в області Олександр Богомол, повідомляє офіційний сайт Національної поліції.

Підполковник поліції Сергій Осадця народився 19 червня 1986 року. За фахом юрист, закінчив Київський національний університет внутрішніх справ та Львівський національний університет імені Івана Франка. В правоохоронних органах з 2005 року. Працював у слідчих підрозділах Нацполіції області. До призначення на нову посаду очолював слідче відділення Тернопільського районного відділення поліції.