У Тернополі від COVID-19 щеплюють дітей. Вакцинацію проводять на базі Центру дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка. На процедуру можуть приходити діти від 12 років, які мають інші щеплення, передбачені календарем.

Наразі в області вакциновано від коронавірусу близько шістдесяти дітей. Здебільшого щеплення проводили хлопцям і дівчатам, які брали участь у міжнародних змаганнях.

«Зараз переважно щеплюються діти, які їдуть на конкурси, олімпіади, спортивні змагання. Також робимо щеплення дітям, які мають хронічні захворювання. Враховуючи те, що коронавірус міг призвести до летальних випадків або погіршення стану основної хвороби. Це діти з онкопатологіями, різними соматичними хворобами, таких дітей ми також щепили за медичними показами. Працювала бригада на Злуки 45. У жовтні вийшов наказ МОЗ №2234, згідно з яким дозволено щепитися всім дітям від 12 років, незалежно від тої патології, яку вони мають. Серед умов – треба мати проведену рутинну вакцинацію. Отже, підлягають щепленню всі діти. На сьогоднішній день ми вакцинували понад 50 таких дітей. Щоб щепити дитину перш за все потрібно підійти до свого сімейного лікаря або лікаря-педіатра. Тільки він знає, коли ви щепилися і якими вакцинами. Від COVID-19 можна щепитися, якщо після рутинного щеплення пройшло не менше 14 днів», – каже медичний директор Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма.

Додамо, раніше дітей вакцинували лише в особливих випадках. Нині щеплення доступне всім охочим хлопцям і дівчатам від 12 років. Дітям вакцинацію проводять після консультації із сімейним лікарем або педіатром.