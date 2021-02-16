Нову магістерську освітню програму «Соціальна теологія» відкрили в Західноукраїнському національному університеті.

Ті, хто опанує цю спеціальність можуть бути моральними лідерами для суспільства, церкви та освітнього середовища.

За словами ректора ЗУНУ Андрія Крисоватого, соціальні теологи зможуть викладати християнську етику у вищих навчальних закладах та закладах середньої освіти, бути експертами у науково-дослідницьких установах, самореалізуватися у закладах соціального захисту населення, сиротинцях, геронтологічних будинках, лікарнях, благодійних та реабілітаційних центрах.

– Теологія є пасторальною, коли готують священників і соціальною, коли займаються підготовкою віруючих людей для соціального служіння, – зазначає Оксана Гомотюк, виконуюча обов’язки декана соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ. – Наш університет спрямований на соціальну роботу, і введення цієї богословської складової для майбутніх соціальних працівників важливе, бо в основі християнства є любов, і, власне, це соціальне служіння повинно її нести. Соціальна теологія покликана формувати традиційні, загальнолюдські, духовно-моральні цінності людини і суспільства, удосконалювати вміння та навички, пов’язані з організацією й управлінням колективами та ініціативними групами у різних формах трудової діяльності.

У цій освітні програмі студенти вивчатимуть методику викладання богословських дисциплін, соціальної та психологічної допомоги населенню, соціально-психологічне консультування, соціальну роботу з різними групами населення.