В одному з тернопільських супермаркетів знімають кіно

05/12/2018 Розмір тексту:

Зйомки комедійного детективу “Пакєт” розпочалися у Тернополі. Одна з локацій, на якій працювала команда тернопільських кінотворців – супермаркет.

Фільм “Пакєт” став деб`ютом для багатьох тернопільських кінотворців. Його створює команда місцевих професіоналів та акторів-початківців під керівництвом режисера Максима Мельника.

«Енергійна команда тернопільських кінотворців стартувала вчора. Зміна завершилась далеко за північ. “Пакєт” – це історія із інтригуючою розв`язкою та круто закрученим сюжетом. Відповіді на всі питання уже почуємо під час ІІІ Всеукраїнського форуму “КіноХвиля”», – каже креативний директор Тернопільської кінокомісії Наталя Турчин.

Нагадаємо, 19-го грудня у Тернополі стартує третій Всеукраїнський форум «КіноХвиля», під час якого будуть представленні кращі кінострічки, а також заплановані різноманітні майстер-класи та зустрічі з провідними режисерами та акторами України.

Софія Романська