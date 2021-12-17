Цими днями у тернопільському парку Здоров’я ведуться активні роботи з влаштування громадської вбиральні.

Враховуючи неодноразові звернення тернополян, місце розташування вбиральні було змінено.

Зокрема, знаходитиметься громадський туалет у парковій зоні навпроти вул. Південної.

Як розповідають у КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», наразі в парку облаштували блочно-модульну котельню на 2 кабінки, у якій розмістяться також відкидні пелинальні столики. Залишилося під’єднати туалет до інженерних мереж міста та Інтернету і влаштувати пішохідну доріжку поруч з вбиральнею.

При сприятливих погодних умовах, роботи з облаштування громадської вбиральні у парку Здоров’я заплановано завершити до кінця наступного тижня.