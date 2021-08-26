Розмір батьківської плати за навчання для учнів Тернопільського ліцею №21, які здобувають початкову мистецьку освіту, затвердили на черговому засіданні виконкому 25 серпня. Два попередні роки вона становила 250 гривень, а на новий навчальний рік становитиме 280 гривень.

Для певних категорій дітей діють пільги. Звільнені від батьківської плати діти, батьки яких загинули під час участі в АТО (ООС); діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО (ООС); діти, батьки яких беруть участь в ООС; діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО (ООС); діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти з малозабезпечених сімей; діти з багатодітних сімей.

Для найбільш талановитих дітей, дітей-напівсиріт та дітей з особливими освітніми потребами розмір батьківської плати становить 50%. Половину за навчання також оплачують батьки за другу дитину, якщо в ліцеї навчається двоє дітей, діти вчителів, які працюють у ліцеї, діти, які займаються на додатковому музичному інструменті.

Міський голова Сергій Надал також дав протокольне доручення начальниці управління освіти і науки та директору ліцею посилити роботу з обласною радою.

– Ми взяли на своє утримання об’єкт обласного значення, але в закладі є компонент, який має підтримати обласна рада, – зауважив Сергій Надал. – На жаль, ми не маємо фінансової підтримки з обласної ради, тому є пропозиція посилити роботу батьківського комітету та вчительського з облрадою. В іншому випадку будемо змушені відмовлятися від підтримки дітей не з нашої громади, якщо не буде фінансування з обласної ради.